Alex Ruas é homenageado em jantar da Fundação ARCO com o prêmio “Colección Joven”

A ARCOmadrid reúne galerias, artistas, colecionadores e curadores de diversas partes do mundo. Por meio do evento, a fundação busca promover e apoiar coleções emergentes, com especial atenção à valorização de novas vozes e iniciativas inovadoras no universo artístico.

Alex Ruas Wege mora fora do Brasil há quase uma década, dividindo seu tempo entre Lisboa, Londres e São Paulo. Além de seu interesse por design e arquitetura, Alex é apaixonado por arte, especialmente pela contemporânea. Sua coleção, cuidadosamente escolhida pela Kura, é uma fusão de vozes da tendência artística, com obras de artistas brasileiros e internacionais.

O prêmio “Colección Joven” é concedido a colecionadores que se destacam por sua contribuição ao panorama da arte contemporânea, reconhecendo a diversidade e a qualidade das obras que adquiriram.