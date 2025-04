Esse desejo de criar experiências sensoriais atravessa décadas de trabalho, em ateliês na França e na Índia, onde são fabricados os tijolos de vidro que marcam sua produção atual. “Tenho obsessão pela escala. Gosto da relação corpo-espaço, gosto do público dentro da obra”, diz ele. Mais do que impactar pela monumentalidade, o artista busca criar atmosferas de suspensão, silêncio e movimento. “A arte precisa ser sensorial. Em tempos de inteligência artificial, é urgente trazer as pessoas de volta ao mundo real. Quero que se reconectem ao que é físico.”

O uso do vidro, que começou na década de 1990, tornou-se uma assinatura. “É um material sensual, vivo, que reflete a luz, cria sombras, muda com o tempo do dia”, afirma. Os tijolos usados em suas esculturas e instalações vêm de Firozabad, cidade indiana próxima ao Taj Mahal, onde ainda são produzidos com técnicas milenares. “São soprados como há dois mil anos, no chão, com instrumentos antigos. Cada um é diferente. São únicos.”

Além do MON, onde expõe pela primeira vez, o artista se prepara para uma série de mostras que ocuparão dez museus em Avignon, na França em 2025, com mais de 240 obras. Também está à frente de um projeto inédito nos jardins de Versalhes, onde assina uma instalação permanente, a primeira desde o século XVI. “Ganhamos uma competição com 180 participantes. Levamos quatro anos desenvolvendo esse projeto. Como artista francês, ter uma obra permanente em Versalhes é talvez o maior desafio — e a maior honra — da minha vida.”