Brasil segue totalmente premiado: agora no design

A coleção Ohtake para Roca, desenvolvida pelo brasileiro Rodrigo Ohtake para a multinacional espanhola, venceu o iF Design Award.. Foto: Jonatas Marques Foto: Jonatas Marques

Criado em 1953, na Alemanha, o iF Design Award é reconhecido como um dos prêmios de design mais importantes do mundo. Na edição de 2025, quase 11 mil inscrições, de 66 países, foram avaliadas por 131 jurados, de 23 nações, que selecionaram os melhores projetos.

O Grupo Roca, fundado em Barcelona em 1917, é especializado no design, fabricação e comercialização de produtos para banheiros e está presente hoje em 178 países. Para o presidente da empresa no Brasil, Sergio Melfi, a conquista do iF Design Award reafirma o compromisso da companhia com inovação e excelência, valorizando o design e a arquitetura brasileira no cenário global. “O legado de Ruy Ohtake continua a inspirar novas gerações, e a assinatura de Rodrigo fortalece essa trajetória, com um olhar contemporâneo e sofisticado para o portfólio da marca”, avalia.

