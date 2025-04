Câmara de Comércio França-Brasil inaugura nova sede e celebra 125 anos

O aniversário da mais antiga câmara de comércio bilateral no Brasil acontece em um momento de desafios globais, com guerras tarifárias e a volta de Donald Trump ao cenário político como possíveis fontes de instabilidade. Ainda assim, o presidente da Câmara, Pedro Antonio Gouvêa Vieira, mantém a perspectiva de crescimento.

“Embora tenham enfrentado diversos desafios ao longo do tempo, as relações entre os dois países sempre se destacou pela cooperação crescente, especialmente nas últimas décadas, quando a França se tornou um dos principais parceiros científicos e tecnológicos do Brasil”, disse.

Hoje, a França é o terceiro maior investidor no Brasil, com mais de mil empresas atuando no país e gerando mais de 600 mil empregos diretos.