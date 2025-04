‘Casamento com a música popular’, diz Esteves sobre patrocínio do BTG ao Prêmio da Música Brasileira

Lázaro Ramos, Ivone e Alfredo de Goeye, André Esteves, Heloisa Guarita, Zé Mauricio Machline, Mariana Aydar e Zélia Duncan no anúncio dos indicados para o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que homenageia nesta edição Chitãozinho & Xororó. Foto: Colagem de Thaís Barroco sobre fotos de Taba Benedicto/Estadão.

O nono andar do recém-inaugurado prédio do Masp foi, na última quarta-feira, palco da cerimônia de anúncio dos indicados para o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. À coluna, André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG, definiu o patrocínio inédito do banco à premiação como “um casamento com a música popular”.

PUBLICIDADE “A música popular é um dos melhores produtos no Brasil. Um produto que vende, que é reconhecido internacionalmente, que expressa o Brasil. Uma sociedade que não reconhece isso, que não conhece a sua cultura, não evolui. A ideia desse prêmio é ajudar o Brasil a andar cada vez mais para frente”, afirmou. Após um hiato de quatro anos, a premiação – idealizada e capitaneada por José Maurício Machline – foi retomada em 2023, com o apoio da empresária Heloisa Guarita, e agora ganha esse patrocínio de peso. “Voltamos com o prêmio para que a música e a cultura fossem valorizadas. É uma forma de apoiar a classe artística”, disse Heloisa. Roteirista do prêmio há oito edições, Zélia Duncan destaca que o evento possibilita um contato efervescente entre os artistas. “Eu acabei de encontrar o João Gomes e o Gabriel Grossi. O prêmio é isso: encontro entre pessoas que não iriam se ver, pela distância das regiões, se encontram, combinam coisas, compõem juntas, se emocionam umas com as outras. Às vezes, tudo surge desse contato aqui”, conclui Zélia.

A edição de 2025, a primeira a contar com uma cerimônia de anúncio dos indicados, homenageia Chitãozinho & Xororó. Os quase 500 convidados em São Paulo puderam acompanhar uma prévia do que será a premiação, marcada para 4 de junho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Artistas da nova geração, como o cantor pernambucano Fitti, cantaram clássicos da dupla sertaneja. “Ter sido convidado para interpretar Galopeira na frente de Chitãozinho e Xororó foi uma grande honra que vai ficar marcada pela minha vida. Eles trazem para todos os brasileiros sentimentos de afeto, amor, família, terra, casa”, afirmou Fitti.