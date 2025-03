Como o Brasil caiu 13 posições no Índice Global de Paridade de Gênero do Fórum Econômico Mundial

A análise mostra que o orçamento federal ainda não é planejado e distribuído de forma a reduzir as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. Ou seja, o país ainda não adota plenamente o gender budgeting, que é a inclusão da igualdade de gênero no planejamento e na execução do orçamento público. A prática é recomendada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Já utilizado na Comissão Europeia, o gender budgeting incorpora, em todas as etapas da formulação do orçamento público, o combate à disparidade de gênero e, a partir disso, direciona as receitas e despesas públicas para promover mais igualdade. “É uma estratégia para alcançar metas de igualdade de gênero a longo prazo […] Visa incluir as realidades vividas por mulheres e homens nos orçamentos e tornar as desigualdades existentes visíveis, assegurando que as decisões financeiras públicas contribuam para diminuir a discrepância”, descreve o estudo do Esfera.

A análise é liderada por Manoela Vilela, doutora em Educação pela Universidade de Coimbra (Portugal) e professora de Administração Pública no IDP, e por Felipe Portela Bezerra, advogado, mestre em Política Social pela UnB e pesquisador da UFMG. O Instituto Esfera faz parte do grupo Esfera Brasil, um think tank formado por empresários.