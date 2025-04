Conheça o novo livro sobre Lina Bo Bardi que traz entrevista inédita com a arquiteta

Com o propósito de reafirmar o impacto da obra de Lina Bo Bardi no Brasil e nele próprio, Ferraz lança na próxima terça-feira no Sesc Pompeia, em São Paulo, Ao Lado de Lina. Ele compartilha no livro um testemunho sobre a convivência com Lina Bo Bardi — e como absorveu sua visão singular sobre arquitetura e sociedade.

A obra, publicada pela WMF Martins Fontes, reúne textos, reflexões e projetos, acompanhados de fotografias que dialogam com cada fase.

“A beleza de uma mulher que não via o mundo em uma camada única”, diz o jornalista Fábio Altman, que contribui para a publicação com um texto inédito escrito em 1988, quando ele entrevistou Lina em sua Casa de Vidro, no Morumbi.