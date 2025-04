Opinião | Crônica: ‘Viver é suportar, dançar e recomeçar’

Bem, esta semana minha tia Thereza Ralston fez 99 anos e dançou tango em uma festa de família, onde filhos, netos, bisnetos e sobrinhos de todas as gerações acompanhavam seus passos com emoção. Minha tia-avó, guardadas as devidas diferenças, assim como David Sinclair, sempre se preocupou com a saúde e olhava para o futuro com atenção.

Nas inúmeras férias que passei na Fazenda Santa Alice, onde minha tia morou a maior parte da sua vida junto com meu tio Jorge Ralston, éramos colocadas à prova com novos e melhores hábitos.

Comida com pouco tempero, muitas verduras e legumes, banhos de piscina com água da fonte e gelada, longas caminhadas e noites de sono que começavam cedo. Mas é superficial olhar o corpo só como essa máquina onde ajustes finos podem nos levar mais longe. No caso da minha tia, tudo isso acontecia embalado em uma vida cheia de sentido e vontade de viver.