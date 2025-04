De São Paulo para o mundo: exposição sobre Santos Dumont vai à Europa

Idealizada por ocasião dos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, a exposição ganha agora uma versão itinerante e bilíngue, com apoio da Embaixada do Brasil na Hungria, do Consulado da Hungria em São Paulo e patrocínio da Embraer. A estreia europeia será na Academia de Ciências da Hungria, um dos centros culturais mais prestigiados do país, com três réplicas em miniatura das aeronaves que marcaram a trajetória do pai da aviação: o 14-Bis, o Demoiselle e o Dirigível nº 9.

Mais do que engenhos técnicos, essas máquinas contam histórias: do primeiro voo autônomo da história à leveza das estruturas que desenharam os céus de Paris, passando pelos passeios aéreos cotidianos de Santos Dumont, que estacionava seu dirigível em frente a restaurantes e residências. A mostra traz ainda 20 painéis ilustrados que percorrem os feitos do inventor — do relógio de pulso à escada dobrável que criou em sua casa em Petrópolis.

Enquanto Budapeste recebe os protótipos, a cidade eslovaca de Košice inaugura no mesmo dia uma versão paralela da exposição no Museu da Aviação, com os mesmos painéis biográficos. Após a itinerância na Hungria, as réplicas seguirão viagem rumo à Eslováquia, onde se tornarão parte do acervo local.