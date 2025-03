Diretor da Fundação FHC: ‘Quem joga democraticamente, seja na direita ou esquerda, tem espaço aqui’

“Chamamos todos que têm compromisso com a democracia. Seja da direita ou da esquerda. No entanto, quem flerta com golpes de estado não tem lugar na Fundação Fernando Henrique Cardoso”, declara Fausto.

Ele destaca que, apesar de sempre serem civilizados, os encontros não são “conversas chapa branca”. “São discussões sérias sobre os problemas do país. O convidado tem a liberdade de expor suas opiniões, e sempre trazemos o contraditório”, explica.

Fausto aponta que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sempre incentivou a independência da Fundação e a sua capacidade de “voar com as próprias asas”. Três décadas após o início do mandato de FHC como presidente, o desafio agora, segundo Fausto, é manter o legado do ex-presidente e, acima de tudo, defender a democracia.