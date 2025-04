Opinião | Doce, memória e o bolo de andares

“No topo do bolo, um noivo e uma noiva: seus rostos esculpidos em açúcar reproduziam fielmente os traços da mãe do Gabriel e do homem que, naquele dia, tornou-se seu padrasto.” Foto: Juliana Azevedo

Essa semana fiz a degustação dos doces do casamento do meu filho. Entre mordidas deliciosas e escolhas dificílimas — afinal, decidir entre doce de chocolate ou de ovos não é tarefa para os fracos —, fui lançada para trás. Era como se a memória tivesse um gatilho escondido ali, entre camadas de açúcar e afeto.

PUBLICIDADE Foi naquela degustação, aparentemente banal, que um filme silencioso começou a passar na minha cabeça. Vi flashes da infância: Gabriel pequeno, e aquele amor que me invadia por inteiro, me transformando na mulher que eu precisava ser para ser a mãe dele. Lembrei da adolescência, período conturbado em que, certa vez, brava e tentando impor limites enquanto ele retrucava sem parar, eu disse: “Entendo que você não goste de mim agora, mas, se for para você se tornar adulto, será assim”. Lembrei ainda, com aquele aperto que não passa, do momento em que ele saiu de casa. Ficaram o quarto vazio e meu coração em pedaços. “Quem sabe que o tempo está fugindo descobre, subitamente, a beleza única do momento que nunca mais será...”, escreveu Rubem Alves. Talvez seja isso que a maternidade ensine com mais força: que o amor por um filho é um aprendizado constante de entrega. Nós os nutrimos, os guiamos, mas jamais podemos mantê-los em nossa órbita.

Ter o Gabriel nunca me tirou a minha própria vida — ou, pelo menos, eu nunca senti assim. Eu sabia que precisava ser a líder daquela dupla e, para isso, precisava ter a confiança necessária para dar a ele a segurança de que precisaria para enfrentar o mundo. Ser mãe do Gabriel me fez crescer como profissional, para sustentar a casa onde morávamos. Ser mãe do Gabriel me fez me valorizar como mulher, porque eu tinha um filho para criar. Quando ele chegou na minha vida, entendi a seriedade da vida dele — e da minha também.

“Eu gostaria de ter um noivo e uma noiva no bolo”, disse ele de repente, durante a degustação, para espanto da doceira, acostumada aos casamentos atuais.

“Mas isso não se usa mais”, respondeu ela.

“Mas eu gostaria dos noivos em um bolo de andares”, insistiu ele.

Voltei para casa com isso na cabeça e fui olhar as fotos do meu casamento com Fernando, meu marido e padrasto do Gabriel. E entendi o pedido.

Aos 9 anos, Gabriel desceu as escadas de casa de mãos dadas comigo e me entregou a outro homem, que não era seu pai. Vestindo um terno azul e uma kipá de veludo no mesmo tom, ele parecia uma mistura de menino e homem. A foto da época mostra o sorriso dele, e à frente dele, Fernando também sorria. Ao lado, uma mesa pequena com um bolo de noiva de andares. No topo do bolo, um noivo e uma noiva. Seus rostos esculpidos em açúcar reproduziam fielmente os traços da mãe do Gabriel e do homem que, naquele dia, tornou-se seu padrasto.