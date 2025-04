Empregos na cultura e na indústria criativa registram recorde no 3.º trimestre de 2024

“Esses dados atestam, mais uma vez, a importância da cultura para a economia brasileira”, afirmou o presidente da fundação, Eduardo Saron. Foto: André Seiti

O número de trabalhadores no setor de cultura e indústrias criativas registrou recorde no 3.° trimestre do ano passado: 7,8 milhões de empregados formais e informais, o maior patamar da série histórica do levantamento do Observatório da Fundação Itaú, iniciado em 2012. O dado foi divulgado em primeira mão à coluna.