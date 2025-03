Encontro de gênios: John Galliano assina coleção na Margiela ao lado de Christian Louboutin

As peças criadas pela união de talentos foram lançadas oficialmente na última semana, em Nova York com sapatos que imaginam a icônica sola vermelha de Louboutin e o clássico Tabi, da Margiela, inspirado em calçados japoneses do século XV.

“A silhueta em formato de coração remete ao decote feminino é Inspirada no conceito de ‘glamour inconsciente’: imagens que evocam elegância de maneira instintiva. O design confere ao Tabi uma sensualidade sutil”, declarou a Margiela sobre a peça.

Galliano e Louboutin são amigos desde o início de suas carreiras. A nova coleção estará disponível em boutiques ao redor do mundo e nas plataformas digitais de ambas as marcas.