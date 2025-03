Entenda como Louis Vuitton entra finalmente no disputado território da beleza

Em 2023, último ano com números consolidados, o mercado global de beleza — composto por fragrâncias, maquiagem, cuidados com a pele e cabelos — cresceu 10% e alcançou um total de U$ 446 bilhões, segundo dados da consultoria McKinsey & Company. Espera-se um crescimento robusto de 6% ao ano, chegando a U$ 590 bilhões até 2028. O grupo LVMH ocupa o quinto lugar em participação de mercado, distante da líder L’Oréal e de outros gigantes como Unilever e Estée Lauder.

O grupo LVMH tem seu foco no resiliente segmento da indústria chamado Prestige e Luxo, e era de se estranhar que sua marca mais representativa, a Louis Vuitton, ainda não tivesse criado sua própria linha, especialmente devido ao sucesso de outras marcas do grupo no segmento. A Dior possui a fragrância mais vendida do mundo, Sauvage, além de contar com Rihanna como rosto do perfume J’adore. A marca trabalha ainda com a linha de skincare Prestige, cujo crescimento em 2024 foi puxado pela Ásia - a região compõe mais de um terço do faturamento da categoria na LVMH, maior percentual em todo o mundo. Outras marcas do grupo como Guerlain, Parfums Givenchy, Maison Francis Kurkdjian, e Fenty Beauty contribuíram para o crescimento de 4% no faturamento em 2024, segundo maior crescimento do grupo, à frente de moda, produtos de couro e joalheria - atrás apenas da unidade de varejo que conta entre outras com Sephora e a loja de departamentos Samaritane.

A Louis Vuitton tem suas raízes na arte de viajar, com uma história que começa em 1837, quando o jovem de 16 anos Louis Vuitton chega a pé a Paris e começa a trabalhar como artesão na fabricação de baús, onde permaneceu por 17 anos até abrir seu próprio ateliê.