A história começa em 1905, com seu avô — um imigrante italiano que fugiu da unificação de seu país em busca de um futuro melhor. Deixou a Itália em 1896, trazendo consigo mais que vidros de remédio: trouxe uma visão avançada para a época — queria que seus filhos e filhas estudassem, o que já o colocava à frente de seu tempo. Ele fundou uma farmácia em Araraquara e, mais tarde, deixou em seu lugar um discípulo — o Herculano — que começou lavando vidrinhos e virou referência na cidade. “Quando eu ia visitar, ele chorava só de olhar o cabide onde meu avô pendurava o jaleco. Era a imagem viva dele.”

Pipponzi conviveu com o Herculano por 15 anos e aprendeu com ele que, mais do que planilhas ou metas, o que importava era o cliente. “Eu vinha com planilhas e ele queria saber do remédio do seu Mário, do pé da dona Maria. Totalmente fora da lógica da gestão moderna. O sentido da vida e da farmácia era o cuidado.”

A Raia foi fundada por esse avô visionário. A segunda geração, liderada pelo pai de Pipponzi — um engenheiro químico que assumiu a empresa após a saída de sete irmãos-sócios —, manteve o negócio vivo, ainda que sem muitas regras ou estruturas. Coube a Pipponzi e seus irmãos, na terceira geração, reorganizar e expandir a farmácia num momento em que o varejo de saúde perdia sua identidade. “Quando entrei, no final dos anos 1970, o varejo estava totalmente descaracterizado. Com logística e tecnologia cada vez mais sofisticadas, faltava o coração do cuidado daquela farmácia de Araraquara.”