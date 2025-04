‘Escolas precisam se adaptar às mudanças climáticas’, diz secretário da Educação de SP

Um levantamento do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas, com dados do Inep, divulgado em fevereiro mostrou que, até 2023, só uma a cada três salas de aula públicas no Brasil era climatizada, com ar-condicionado ou climatizadores. O pior cenário naquele ano foi em São Paulo, com só 2,7% das classes equipadas.

A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumiu em janeiro de 2023 com só 9 escolas climatizadas — número que não chega a representar nem 1% dos mais de 5 mil colégios do estado. Passado pouco mais de dois anos, o cenário ainda está distante da meta de fechar o mandato com 60% da rede estadual com ar-condicionado. Mas hoje, cerca de 17% das unidades já contam com o aparelho em todas as salas — são 851 colégios.

“Com o aumento das temperaturas e a intensificação das mudanças climáticas, nossas escolas precisam se adaptar para oferecer condições adequadas ao desenvolvimento das crianças e jovens”, disse o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, à coluna.