Escultura de Maria Bonomi será entregue durante Prêmio Ciccillo Matarazzo

O Prêmio Ciccillo Matarazzo per Italiani nel Mondo, que celebra a contribuição dos imigrantes italianos no Brasil, contará com a entrega de uma escultura especial criada pela renomada artista Maria Bonomi.

PUBLICIDADE A obra simboliza a importância histórica e cultural da imigração italiana no país, que completa 150 anos neste ano. O prêmio foi criado por Andrea Matarazzo, com o apoio da Associação Promo Brasile Italia, presidida por Giacomo Guarnera. Maria Bonomi, nascida em Meina, no Piemonte, também é uma imigrante e construiu sua carreira no Brasil, onde se notabilizou como gravadora, escultora, pintora, muralista, curadora, figurinista, cenógrafa e professora. Sua trajetória artística é reconhecida mundialmente, tendo participado da Bienal de Veneza e de diversas exposições internacionais. Entre suas obras mais emblemáticas está o mural em concreto Ascensão, localizado no altar da Igreja da Cruz Torta, em Pinheiros, e diversos monumentos públicos espalhados por São Paulo. Suas peças também integram acervos permanentes de importantes museus, como a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

A escultura criada por Bonomi para o prêmio tem como tema central os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Com uma estrutura compacta, a obra é feita de bronze e aço, materiais que carregam um forte simbolismo. O bronze, escolhido para representar o “velho mundo” da Itália, se funde com o aço, que remete ao “novo mundo”, o Brasil, para onde os imigrantes se dirigiram em busca de uma nova vida.

A escultura contém diversas referências visuais à história da imigração italiana. Entre os elementos simbólicos, estão representações das origens dos imigrantes (casas, povoados e cidades da Itália), a simplicidade das pessoas, muitas das quais vieram de zonas rurais, e uma forma ascendente que remete ao desejo de prosperar no novo país. Além disso, a vela de um navio faz alusão à travessia do oceano, a jornada que os imigrantes realizaram para alcançar o Brasil.