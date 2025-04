Exposição sobre papel da mulher na história do café estreia em São Paulo

A exposição apresenta a história de fazendeiras, colonas e patronesses. Foto: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

Com painéis vermelho escuro, da cor do fruto do café, roupas de época, fotos em preto e branco e textos que narram uma parte esquecida da história de São Paulo, a exposição O Feminino no Café: 1870-1930 chega à capital paulista pela primeira vez.

PUBLICIDADE Buscando recuperar o protagonismo das mulheres na produção cafeeira, uma das principais marcas do Estado, o governo paulista trouxe a mostra de Santos, onde foi concebida pelo Museu do Café. A exposição estreia nesta terça-feira (8) no Palácio dos Bandeirantes, onde fica até 17 de abril. “Por muito tempo, a presença feminina foi inviabilizada na historiografia. Às mulheres, geralmente, eram atribuídos papéis coadjuvantes. Na história do café, ficaram ocultas sob a imagem dos “barões”, comissários, ou até mesmo de homens trabalhadores, escravizados ou livres”, diz o texto na entrada da mostra. “Pesquisas históricas elaboradas nas últimas décadas resgataram e problematizaram a participação feminina na cadeia produtiva do grão e o papel de mulheres que, com o dinheiro do café, atuaram no campo da cultura e da política.” Por meio de documentos, imagens e roupas, a exposição apresenta a história de fazendeiras, colonas e patronesses. “Na lavoura, nós, mulheres, atuávamos na colheita — onde nos consideravam mais cuidadosas. Éramos as principais responsáveis pela roça de subsistência e criação de animais, além de produção para consumo próprio. Ainda dedicávamos nosso tempo aos afazeres domésticos e a criação dos filhos”, apresenta o texto da exposição. “Nosso trabalho era, muitas vezes, ocultado dentro da unidade familiar, e o protagonismo era geralmente atribuído aos nossos maridos/pais. Porém, fomos essenciais para a sobrevivência e o êxito de nossas famílias.”

A exposição nasceu a partir do trabalho de pesquisa acadêmica de uma equipe de mulheres do Museu do Café.

“O café faz parte da história da construção do Estado de São Paulo, e receber essa exposição possibilita que conectemos o passado com o presente, trazendo à luz a participação feminina na economia e na sociedade paulista”, avalia a curadora do acervo do Palácio dos Bandeirantes, Rachel Vallego.