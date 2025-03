Feira de intercâmbio traz equipe do PSG para São Paulo

O ex-jogador do PSG Raí. Foto: Stéphane Mantey

O ex-jogador do Paris Saint Germain Raí lembra sua experiência em morar fora como “transformadora e arrebatadora”. A conversa com a coluna acontece na mesma semana em que o Estádio do Pacaembu recebe um dos maiores eventos de educação no exterior da América Latina: o Festival do Intercâmbio STB. Com a expectativa de atrair cerca de 8 mil visitantes, a feira neste sábado reúne mais de 100 instituições internacionais e traz uma participação especial: integrantes da comissão técnica do PSG.

PUBLICIDADE A procura por intercâmbios segue em alta. Em 2024, o setor cresceu 15% e a expectativa para 2025 é de um avanço de 20%, segundo dados do STB. Os programas de semestre universitário tiveram um salto de 200% no último ano, enquanto cursos de graduação e pós-graduação registraram um aumento de 53%. Até os programas de férias para adolescentes ganharam força, com um crescimento de 30%. Anualmente, cerca de 30 mil brasileiros embarcam com o STB para destinos variados. Para Christina Bicalho, vice-presidente do STB, o intercâmbio vai além dos estudos. “É uma experiência transformadora para todas as idades, conectando pessoas ao redor do mundo e proporcionando um crescimento que extrapola a sala de aula”, explica. A ação do PSG será voltada para 300 alunos de escolas públicas e privadas de todo o país, que terão a chance de conhecer a metodologia do clube e participar de uma atividade no campo do Pacaembu. As vagas para essa ação já estão esgotadas, mas a feira é aberta ao público e gratuita, das 9h30 às 18h desse sábado.

Raí na época em que morava na França e jogava pelo PSG. Foto: Divulgação/PSG

Exemplo da experiência transformadora de morar fora, Raí diz que “o que enriquece a vivência no exterior são as trocas e diferenças das cultura”. Fundador da ONG Gol de Letra, Raí também tenta proporcionar essa vivência para outras pessoas. Nas duas décadas de existência do projeto, a Gol de Letra já levou quase 500 jovens para um intercâmbio de três semanas em Paris, com atividades esportivas e culturais com educadores franceses. “Sem dúvida nenhuma, só o fato de vir para cá amplia o campo de atuação da vida deles no futuro”, avalia Raí.

