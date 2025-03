Fernanda Montenegro é ovacionada na pré-estreia de ‘Vitória’, que pode ser seu último filme

A coluna esteve no Teatro Municipal e acompanhou o discurso da atriz e do diretor. No palco, Montenegro, de 95 anos, agradeceu a Waddington; ele assumiu a direção do longa após a morte do cineasta Breno Silveira, que sofreu um infarto e morreu no início das filmagens.

“É muito especial esse filme chamado ‘Vitória’, em torno dessa temática que essa mulher viveu de uma forma tão corajosa e nada demagógica. E que por acaso nos reuniu aqui nesse palco, onde eu estive algumas vezes”, ressaltou a atriz.