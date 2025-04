Flores, afeto e chocolate: Páscoa com amizade

A Páscoa deste ano marca a estreia de uma collab inédita: a The Blooming Collection. Foto: Fotocolagem de Thais Barroco sob fotos de Camila Couto e Confeitaria Isabella Suplicy

Há 13 anos, a Páscoa em São Paulo ganha um toque especial com as criações ousadas e autorais de Isabella Suplicy. A confeiteira, conhecida por transformar o chocolate em arte, apresenta a cada ano uma nova leva de ovos que mais parecem joias comestíveis. O campeão de vendas segue sendo o trufa-ouro, recheado de brigadeiro e pintado em dourado. Já o ovo de quindim virou queridinho das redes e é o mais copiado. O mais caro? O de marzipan, feito com precisão quase escultórica.