Indicada a melhor atriz, Cynthia Erivo veste Louis Vuitton no Oscar; veja fotos

A atriz britânica Cynthia Erivo no Oscar de 2025. Foto: Angela Weiss/AFP

Indicada ao Oscar de melhor atriz por Wicked, Cynthia Erivo escolheu usar Louis Vuitton na cerimônia de 2025 da Academia.

A britânica apareceu no tapete vermelho com um vestido de veludo verde-escuro com gola, laço e saia volumosa. O look, feito sob medida para a atriz de Elfaba, foi acompanhado por scarpins de veludo.

Veja detalhes do vestido de Cynthia Erivo no Oscar

Outra que foi vestida de Louis Vuitton foi a atriz e produtora cubana-espanhola Ana de Armas. A roupa também foi feita sob medida e com alta joalheria.

O look da atriz foi complementado com brincos cravejados com dois diamantes de 1,09 quilate cada e com un anel com diamantes e rubi de 5,55 quilates em lapidação cushion da coleção de alta joalheria da Louis Vuitton.

Ana de Armas arrives at the Oscars on Sunday, March 2, 2025, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP