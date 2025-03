Luciana Temer apresenta curso gratuito sobre proteção contra violência sexual infantil

“No Brasil, são registrados cinco estupros de menores de 14 anos por hora. Precisamos quebrar o tabu de falar sobre essa violência e criar caminhos de proteção, que passam pelo fortalecimento de toda a sociedade por meio da informação”, afirma a presidente do Liberta. “O curso tem uma abordagem simples e direta ao ponto para podermos conscientizar as pessoas da gravidade da situação e para aumentarmos a proteção das crianças e adolescentes com ações de prevenção.”, afirma Luciana.

Composto por seis episódios animados de até 10 minutos cada, o curso utiliza uma abordagem didática e acessível para tratar de temas sensíveis, como o estupro infantil, a exploração sexual, e a violência virtual, que tem se mostrado um desafio crescente no cenário atual.

Durante as aulas, disponíveis no canal de YouTube da organização a partir da próxima semana, os participantes aprenderão sobre como esses tipos de violência acontecem no cotidiano, como reconhecer os sinais de abuso e, o mais importante, como proteger as crianças e adolescentes de tais situações. O curso também destaca a importância de se realizar denúncias.