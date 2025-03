Mapa de calor: Prefeitura de SP vai priorizar áreas verdes para bairros desérticos

Estimulada pela COP 30 e após críticas de ambientalistas, a Prefeitura de São Paulo vai reestruturar seu programa de arborização, passando a considerar o mapa de calor da cidade e, dessa forma, priorizando os bairros com menos árvores.

PUBLICIDADE O mapa de calor do município deixa claro: o Centro e a Zona Leste são as regiões mais quentes da capital. Isso não é visível apenas pelos termômetros e radares meteorológicos, mas também pela falta de árvores nestas partes da cidade. “A arborização urbana parece estar abandonada há muito tempo. São Paulo era a terra da garoa até 40, 50 anos atrás. Essa garoa desapareceu e virou grandes tempestades. A cidade virou uma grande ilha de calor, pela falta de árvores e de áreas permeáveis”, avalia o paisagista e botânico Ricardo Cardim. Para ele, se a população e as autoridades optarem por projetos para tornar o município mais verde, a capital pode voltar a ser a terra da garoa. O projeto-piloto do novo modelo, rebatizado de “Futuro Mais Verde”, será em Sapopemba, distrito no extremo da Zona Leste. O programa prevê o plantio de árvores nativas e a implantação de jardins de chuva e calçadas permeáveis.

O secretário municipal de Subprefeituras, Fabrício Cobra, que comanda o programa, explica que a gestão avalia implementar o projeto no Centro. Mas, segundo ele, a prioridade será nas periferias.

“Vamos identificar as áreas mais áridas, com menos árvores, na cidade, e vamos fazer plantios específicos, visando a arborização nesses locais. Não quer dizer que serão só nesses locais. Os plantios serão na cidade inteira, coordenados em conjunto com as secretarias do Verde e de Mudanças Climáticas. Mas esse é um recorte do projeto”, diz Cobra.

Plantio de mudas na capital paulista. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ricardo Cardim analisa que a medida é um bom norte, mas afirma ser necessário ir além. “O Centro de São Paulo é uma das principais ilhas de calor da cidade e onde tem um grande fluxo de pessoas, tanto residentes quanto que trabalham ali. E a gente vê novas construções que aumentam a ilha de calor, como na reforma Anhangabaú [projeto iniciado na Gestão João Doria e entregue em 2021, pela administração Ricardo Nunes] com novos calçadões que não preveem espaço para mais árvores”, reflete.

Cardim é criador da técnica de reflorestamento “Floresta de Bolso” , usada no Largo da Batata, na Zona Oeste da capital. Com a ajuda de voluntários, eles criaram um bosque de Mata Atlântica na Avenida Faria Lima, próximo ao cruzamento com a Avenida Cidade Jardim.

O secretário de Subprefeituras, Fabrício Cobra, aponta que as novas obras de urbanização na cidade, como a reforma das calçadas no Centro Histórico, já considera a ampliação da arborização nelas. Hoje, São Paulo tem 10 bosques de conservação municipal. A meta da Prefeitura é chegar a 50 até 2028.