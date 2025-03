Museu do Ipiranga estreia projeto de cinema, com sessões e debates com cineastas

A estreia acontece no dia 5 de abril, com o documentário Tava, a Casa de Pedra, dirigido pelos indígenas Patrícia Ferreira Pará Yxapy e Ariel Ortega Kuaray Poty, que estarão presentes para conversar com o público. O filme fala sobre o contato dos povos indígenas da América Latina com as missões jesuítas e o reencontro com as memórias e ruínas dos seus antepassados.

A ideia é que o projeto aconteça gratuitamente a cada seis meses, no auditório do Ipiranga. Para novembro, o filme escolhido será Todos os mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, que trata sobre a abolição da escravidão no Brasil.

“O Cinema no Museu amplia as nossas possibilidades de diálogo sobre assuntos relacionados à história do Brasil. Também fortalece o sentido do museu como um fórum de debate, um espaço vivo e dinâmico, que ocupa um lugar ativo dentro da sociedade”, avalia David William Aparecido Ribeiro, professor do Museu Paulista da USP, responsável pelo projeto.