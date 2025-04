Mutirão médico vai a territórios indígenas no Tocantins durante Dia Mundial da Saúde

A iniciativa planeja atender 650 pacientes em 24 aldeias na Ilha do Bananal, uma das maiores ilhas fluviais do mundo, marcada pela concentração de territórios indígenas. Haverá oferta de vacinação e exames preventivos de câncer de mama e de colo do útero, além de avaliações gerais e de especialistas — acompanhamentos escassos na região devido ao déficit de médicos e ao difícil deslocamento até as terras indígenas.

Para Ludhmila, a ação chama atenção para a falta de acesso sistemático e contínuo a saúde de qualidade nas terras indígenas. “Nós já tivemos problemas graves nos últimos anos de mortalidade, de baixa vacinação. Essa iniciativa mexe com o nosso senso de cidadania, chamando a atenção de todos que devemos ampliar as nossas fronteiras, quebrar essas barreiras e cuidar dessas pessoas”, diz a médica.

A ação é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da iniciativa da conselheira Daiane Nogueira de Lira, e é realizado em parceria com os governos federal, estadual e municipais, além do apoio de instituições privadas, como a Rede D’Or, Hospital Albert Einstein, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Brasileira de Planos de Saúde, entre outros.