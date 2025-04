Nilton Bonder lança seu sexto livro na Coreia do Sul e inicia tour nos EUA

“A Coreia tem no currículo escolar o estudo do Talmude como uma sabedoria com valor prático”, afirma o rabino. O Talmude é uma das obras centrais do judaísmo, composta por discussões rabínicas sobre ética, leis, costumes e filosofia, transmitindo ensinamentos que vão além da religião e influenciam áreas como educação e pensamento estratégico.

Bonder já é um autor de destaque na Coreia do Sul, onde seu livro A Cabala do Dinheiro foi best-seller. Além desse lançamento, ele embarca agora em um road show nos Estados Unidos para divulgar a tradução de Casamento no Cemitério. As apresentações acontecerão em Nova York, Denver e Miami ao longo de abril.

O rabino já vendeu mais de um milhão de livros no Brasil e a peça Alma Imoral, baseada em seu recorde de vendas, está em cartaz há 19 anos.