Novo livro da ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura Annie Ernaux chega às livrarias em maio

O trauma vivido naquela noite reverberou em seu corpo e mente: a menstruação, antes regular, cessou subitamente, e um transtorno alimentar — que na época não tinha nome — tomou conta de sua rotina. O impacto desse episódio, silenciado por anos, ressurgiria mais tarde, ecoando em obras como O Acontecimento e Os Anos.

Para Rita Mattar, diretora editorial da Fósforo, responsável pela publicação do livro no Brasil, “ao refletir sobre traumas do passado e transformá-los em literatura, Ernaux mostra como a vulnerabilidade pode se transformar em força quando aliada ao pensamento crítico.”