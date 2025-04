Opinião | O absurdo em tom suave

A agressão silenciosa é um sussurro que tenta se alojar no pensamento alheio. Foto: Ilustração Juliana Azevedo

Há um tipo de gente que domina a arte de falar barbaridades com a leveza de quem serve chá de camomila. São aqueles que, com um sorriso gentil e voz doce, mansa, soltam frases que fazem o sangue gelar. “Deixa eu te dizer, acho que você não vai dar conta desse trabalho.”, “Já está emagrecendo para a festa de casamento?”, “Cuidado para não ficar com o ego inflado, hein?”, “Será que seu marido vai aguentar tantos compromissos? Te digo porque gosto de você.” São algumas das frases que, em conta-gotas perfumados, apareceram nas últimas semanas.