Opinião | O foco é no assunto do grupo

O primeiro toque foi de um grupo, no qual fui colocada para acompanhar a segurança do bairro. No carnaval, o tema foi falar apaixonadamente bem sobre um político. Fui olhar se o grupo tinha assunto e tinha: “segurança de bairro”. Desativei a notificação e silenciei o grupo novamente. Por que alguém, em pleno carnaval, coloca suas opiniões políticas em um grupo de um bairro onde nunca nos vimos?

Segundo alerta: grupo da COP, quem sabe alguma notícia, afinal, tudo que envolve a COP nos interessa! Bem, quase tudo. Felicitações para os aniversariantes do dia. Grupo silenciado. Sem furos e apavorada. Se a etiqueta agora vai pedir para darmos parabéns nos grupos de WhatsApp, eu realmente não sei como vou dar conta.

Quem nunca ficou desconcertada com os assuntos dos grupos, que me atire a primeira pedra. A gente se reúne nesses tais grupos para resolver problemas, criar soluções, encurtar caminhos e formar as tais comunidades de que tanto nos falam no mundo digital. Dizem os especialistas em marketing que criar comunidade é o que toda marca quer e precisa. São pessoas unidas em torno de um interesse em comum. Se estão no grupo, têm uma relação coesa. Será?