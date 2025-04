Paula Panachão: conheça a artista que cria joias com cerâmica e ouro

"Juntei a joalheria que eu gosto tanto com a cerâmica, que me encanta", conta Paula. Foto: Colagem de Thais Barroco sob fotos de Nicolas Calligaro e Paula Panachão

Paula Panachão chamou a atenção na capital paulista ao criar joias a partir da cerâmica, com detalhes em ouro 18k. “Comecei a brincar com argila. Nunca consegui fazer um pratinho. Toda vez saía um colar, um brinco, um anel, alguma peça para colocar no corpo. Então, eu juntei a joalheria que eu gosto tanto com a cerâmica, que me encanta. Eu amo trabalhos pequenos e delicados, que exigem muita precisão. Sempre me fascinou”, conta.

PUBLICIDADE A designer passou os últimos 20 anos trabalhando no mundo corporativo. Mas, no ano passado, decidiu se dedicar à arte. “Comecei a fazer peças para o meu próprio uso. Não sabia que era tão inusitado. Mas as pessoas começaram a se interessar e a perguntar se eu venderia”. O que começou como hobby acabou se transformando em negócio. “Sendo um negócio ou não, não me importa. Eu faria isso para o resto da minha vida.” Nesse processo de autoconhecimento e mudança de rota profissional, Paula recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. “É um câncer super agressivo, super rápido, super confuso, desordenado. Eu ia ter que rever minhas decisões. De certa forma, sinto que o câncer me salvou. É um momento de dizer não para muita coisa. E dizer sim para o que realmente importa”. Foi então que ela mergulhou de vez na arte. O processo de criação tornou-se uma forma de lidar com o que sentia — “de pôr para fora aquilo que estava lá dentro há muito tempo, precisando sair”.

Uma de suas joias favoritas, o colar Duna — em formato de uma folha dobrada — nasceu dessa redescoberta de si mesma como artista: “para que a gente descubra que existem formas de escapar um pouco de algumas dores do momento”.