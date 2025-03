Quais os 10 melhores looks usados no Oscar 2025? Confira nossa seleção de favoritos

O tapete vermelho do Oscar de 2025 foi dominado por visuais clássicos com detalhes marcantes, tons neutros e muito brilho.

Confira a seleção dos 10 looks favoritos da noite:

Fernanda Torres

Já era esperado que Fernanda Torres vestisse preto para o Oscar, afinal, essa tem sido sua escolha ao longo de toda a temporada de premiações. A surpresa veio no toque de glamour: para o Oscar, seu vestido de alta-costura da Chanel trouxe brilho, mais de dois mil elementos bordados e plumas, elevando o visual ao nível de sofisticação esperado de uma indicada ao prêmio de Melhor Atriz.

Veja detalhes do vestido de Fernanda Torres no Oscar 1 / 3Veja detalhes do vestido de Fernanda Torres no Oscar Fernanda Torres no Oscar de 2025 Vestido da Chanel sob medida usado por Fernanda Torres no Oscar de 2025. Foto: Divulgação/Chanel Fernanda Torres no Oscar de 2025 Vestido da Chanel sob medida usado por Fernanda Torres no Oscar de 2025. Foto: Divulgação/Chanel Fernanda Torres no Oscar de 2025 Vestido da Chanel sob medida usado por Fernanda Torres no Oscar de 2025. Foto: Divulgação/Chanel

Demi Moore

Escultural e luminosa, Demi Moore, também indicada à estatueta de Melhor Atriz, optou por uma elegância atemporal. Seu vestido Armani Privé, de silhueta purista e detalhes esculturais, se destacou pelo bordado impecável de pedrarias e cristais, refletindo um brilho sofisticado.

Demi Moore no Oscar de 2025. Foto: Angela Weiss/AFP

Acompanhe o Oscar ao vivo Siga em tempo real aqui

Margaret Qualley

Margaret Qualley apostou na clássica silhueta do longo preto, destacando o profundo decote nas costas. O colar de diamantes, usado ao contrário, realçou o elemento principal do look, adicionando um toque de ousadia à sua escolha refinada.

Publicidade

Margaret Qualley no Oscar de 2025. Foto: Angela Weiss/AFP

Lupita Nyong’o

O vestido Chanel feito sob medida para Lupita Nyong’o encantou pelos detalhes precisos: pérolas adornando o decote, um laço marcando a cintura – ambos códigos icônicos da maison francesa – e um corpete cintilante que elevou a peça, garantindo um equilíbrio entre tradição e modernidade.

Lupita Nyong'o no Oscar de 2025. Foto: ordan Strauss/Invision/AP

Cynthia Erivo

Com uma referência sutil à sua personagem em Wicked, a cor verde, Cynthia Erivo foi uma das mais ousadas da noite. Seu vestido volumoso da Louis Vuitton, com detalhes geométricos marcantes, foi uma escolha de impacto, reforçando sua presença no tapete vermelho.

Veja detalhes do vestido de Cynthia Erivo no Oscar 1 / 7Veja detalhes do vestido de Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Angela Weiss/ANGELA WEISS Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Angela Weiss/ANGELA WEISS Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Angela Weiss/ANGELA WEISS Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Jae C. Hong/Jae C. Hong/Invision/AP Cynthia Erivo no Oscar Cynthia Erivo no Oscar. Foto: Jae C. Hong/Jae C. Hong/Invision/AP

Selena Gomez

O glamour da era de ouro de Hollywood brilhou no vestido Ralph Lauren de Selena Gomez. O minucioso bordado em toda a peça modernizou o visual, garantindo um equilíbrio perfeito entre o clássico e o contemporâneo.

Selena Gomez no Oscar de 2025. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Miley Cyrus

Conhecida por suas escolhas ousadas em tapetes vermelhos, Miley Cyrus encontrou o equilíbrio ideal entre sua personalidade marcante e um visual sofisticado. Para esta edição do Oscar, o vestido Alexander McQueen mesclou um toque purista a uma estética clássica, sem perder sua identidade.

Miley Cyrus no Oscar de 2025. Foto: Angela Weiss/AFP

Elle Fanning

O romantismo e a delicadeza do espírito vintage foram evidentes na escolha de Elle Fanning. Fiel ao estilo que já se tornou sua assinatura, a atriz brilhou em um vestido Givenchy que harmonizou perfeitamente com sua imagem etérea e refinada.

Publicidade

Elle Fanning no Oscar de 2025. Foto: Emma McIntyre/Getty Images/AFP

Emma Stone

Emma Stone apostou na sofisticação das formas minimalistas para esta edição do Oscar. Seu vestido brilhante da Louis Vuitton trouxe elegância sem excessos, refletindo uma moda delicada e requintada.

Emma Stone no Oscar de 2025. Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP

Ariana Grande

A coprotagonista de Cynthia Erivo em Wicked, Ariana Grande, também optou por uma silhueta ousada e marcante. Seu look Schiaparelli, assinado pela grife conhecida por sua moda surrealista, combinou com perfeição a estrutura arquitetônica do corpete com a fluidez e leveza da saia, criando um contraste fascinante.