Saiba qual foi o primeiro time de futebol brasileiro a fazer uma viagem internacional

Fotos da primeira viagem internacional do time de futebol do Clube Athletico Paulistano, em 1925. Foto: Centro Pró-Memória do Clube Athletico Paulistano

No próximo dia 22 de março, o Clube Athletico Paulistano inicia as comemorações de seus 125 anos de história com a abertura de uma exposição especial que celebra os 100 anos da histórica viagem do time de futebol do clube à Europa, em 1925. Considerado o primeiro time brasileiro a disputar jogos internacionais no continente europeu, o Paulistano não apenas fez história dentro de campo, mas também contribuiu para o fortalecimento do futebol brasileiro no cenário mundial.

PUBLICIDADE O presidente do clube, Eder Ferreira, relembra com entusiasmo os detalhes dessa viagem marcante, que, além de ser uma grande façanha esportiva, simbolizava a ambição do time em expandir seus horizontes. “Foram 10 jogos ao todo, dos quais o Paulistano venceu 9, incluindo uma vitória sobre a seleção francesa, em Paris. Essa campanha foi um marco para o futebol brasileiro e ajudou a projetar o país no cenário internacional”, conta Eder. A turnê na Europa durou 93 dias, sendo que 40 deles no navio. O destaque da viagem ficou por conta do artilheiro Arthur Friedenreich, um dos maiores ícones da história do futebol brasileiro. Durante os jogos, Friedenreich marcou 11 gols, sendo o principal responsável pela campanha do time. O investimento na viagem foi significativo para a época: 300 mil francos suíços — o equivalente a cerca de R$ 1,9 milhão nos dias atuais. O custo da expedição foi bancado pelo próprio clube, que viu nessa viagem uma grande oportunidade de mostrar ao mundo o potencial do futebol brasileiro. O retorno da equipe ao Brasil foi cercado de festa e entusiasmo, com os jogadores sendo recebidos como heróis ao desembarcarem no Rio de Janeiro. As partidas, transmitidas via cinema para diversas cidades brasileiras, foram um marco na divulgação do futebol e na popularização do esporte no Brasil.

A exposição que será aberta no Clube Athletico Paulistano terá fotos, documentos e objetos da época, além de uma série de relatos que trazem à tona os detalhes da viagem e o impacto desse feito no desenvolvimento do futebol nacional. O acesso à mostra é exclusivo a associados e convidados do Paulistano.