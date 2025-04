Saiba quem é a 1ª brasileira a ter um leilão em Paris dedicado só à sua coleção de artes plásticas

Niomar Moniz Sodré Bittencourt e o presidente Juscelino Kubitschek na abertura do MAM-Rio em 1958. Foto: Sotheby's

Pela primeira vez, uma das casas de leilão mais renomadas do mundo, a Sotheby’s, vai dedicar um leilão de artes plásticas single-owner (de um colecionador só) à uma brasileira em uma das principais capitais artísticas do mundo. A coleção La Liberté pour Dogme (A liberdade como dogma) da jornalista Niomar Moniz Sodré Bittencourt (1916-2003) será leiloada em 10 de abril, em Paris —no primeiro evento do tipo a um brasileiro na cidade.

O vice-presidente da Sotheby's na França, Stefano Moreni, afirmou à coluna que Niomar tinha uma "sensibilidade única" para escolher arte. "Sua coleção é considerada uma das mais belas do Brasil, o que evidencia seu olhar refinado e sua capacidade excepcional de identificar peças de grande valor estético e cultural", avalia. A expectativa do evento é arrecadar entre sete milhões a dez milhões de euros. Uma das estrelas da coleção é a escultura Femme Debout (1952) de Alberto Giacometti, estimado entre 2,5 milhões e 4 milhões de euros, adquirida diretamente por Niomar com o artista. Outro destaque é a pintura Femme nue à la guitare (1909) de Pablo Picasso, obra que captura o limiar do cubismo, avaliado entre 1,2 milhão a 1,8 milhão de euros.

Conhecida como a ‘Dama da Resistência’ pela luta durante a ditadura militar, Niomar foi uma das principais engajadas na criação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do qual foi diretora e ajudou a construir o acervo, que antes do incêndio histórico de 1978 contava com obras de de Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí.

“Niomar colocou o Rio de Janeiro no mapa internacional da arte contemporânea de sua época, transformando o MAM em um centro essencial para o debate e a produção artística”, afirma a presidente do Sotheby’s no Brasil, Katia Mindlin Leite Barbosa.

Ao mesmo tempo que auxiliava na construção do acervo do MAM-Rio, ela adquiriu sua própria coleção —em ambos os casos, muitas vezes com obras compradas diretamente dos artistas. “Seu compromisso com a liberdade de expressão em um período de censura (durante a ditadura militar) foi um suporte e um incentivo valioso para muitos artistas”, aponta Katia.

O acervo pessoal dela, exposto em suas casas no Rio de Janeiro e em Paris, contou com Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Max Ernst, entre outros. Mas, assim como o MAM, parte das obras na residência carioca foi consumida por um incêndio, sete anos após o desastre no museu. Mesmo assim, ela conseguiu estabelecer uma coleção que retrata a história do século XX e do modernismo.

“O papel de Niomar na história contemporânea do Brasil continua a ser um modelo para as futuras gerações. Seu compromisso continua a inspirar, principalmente mulheres que, como ela, ousam desafiar convenções e perseguir seus ideais com paixão e determinação”, completa o vice-presidente da Soteby’s na França.