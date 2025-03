Totalmente premiados: Conheça as novidades e destaques da SP-Arte 2025

Esses prêmios, resultado das parcerias com Arauco e Artefacto, fazem parte do esforço da SP-Arte de dar visibilidade não apenas aos grandes nomes do design brasileiro, mas também aos novos talentos da cena contemporânea. Eles serão anunciados no primeiro dia da feira, 2 de abril.

Outro destaque será a exposição Inteligência Material, com curadoria de Lívia Debbane e Camilo Oliveira. Com o apoio da Arauco, a mostra propõe um olhar sobre as diferentes formas de interação entre designers e materiais durante o processo criativo, destacando o trabalho de jovens artistas como Furf Design Studio, Anália Moraes e Fernanda Pompermayer, Estúdio Prosa, Palma e Wentz.

“Sempre contamos com uma seleção muito especial das galerias participantes, e por isso toda feira traz olhares renovados para todos nós. Nesta edição, serão mais de 200 expositores, entre galerias de arte, estúdios de design, editoras, espaços independentes e instituições culturais, com a certeza de que a feira é a principal plataforma do mercado de arte e design brasileiro. Ampliamos o Collectors Lounge, no terceiro andar, e este espaço aberto a todos abrigará o Palco SP-Arte. Ele será um segundo local de conversas da feira - além da já tradicional Arena Iguatemi - com debates aprofundados sobre mercado, colecionismo, arte e design com convidados nacionais e internacionais. No Collectors Lounge, também teremos ativações de patrocinadores e parceiros, bar e restaurante, afirma Fernanda Feitosa.