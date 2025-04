Turismo médico movimenta mais de US$ 1 bilhão por ano no Brasil, diz fundador do Blanc Hospital

Segundo Wobeto, estimativas internas do setor hospitalar mostram que o Brasil é o quinto país mais procurado para turismo médico no mundo. É um nicho que movimenta “de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões por ano” no País, com gasto médio por paciente estrangeiro “de US$ 3 mil a US$ 15 mil”, conforme o médico. Ainda de acordo com ele, a principal busca é por cirurgias ortopédicas e estéticas, além de tratamentos odontológicos e de fertilidade.

A agência de turismo médico b.Treat nasceu em 2019 a partir dessa demanda. Os pacotes custam de R$ 6 mil a R$ 25 mil, apenas referente à consultoria feita pela empresa — sem incluir honorários médicos, hotéis, custos hospitalares ou medicações. Nos últimos dois anos, a empresa afirma que a procura por parte de seus clientes cresceu cerca de 50%.

Um levantamento feito pela companhia mostra que moradores dos Estados Unidos (especialmente da Florida), Uruguai, Portugal, Paraguai e Angola são os que mais procuram São Paulo em busca de tratamento. “O setor de saúde brasileiro se destaca, com hospitais de ponta que aliam tecnologia, hotelaria premium e corpo clínico altamente capacitado”, afirma Carolina Uip, uma das fundadoras da b.Treat.