Um dos nomes mais influentes da literatura contemporânea, Chimamanda Ngozi Adichie volta ao Brasil

Dez anos após o fenômeno Americanah, Adichie volta à ficção longa com uma narrativa centrada em quatro mulheres cujos destinos se entrelaçam entre a Nigéria e os Estados Unidos. Autora de títulos consagrados como Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo e o já citado Americanah, além de seus marcantes discursos feministas, Adichie chega ao país para encontros com o público carioca e paulista em debates sobre literatura, feminismo, imigração e as complexas relações entre culturas.

O Fronteiras do Pensamento, conhecido por reunir alguns dos principais pensadores e artistas do mundo, será a principal plataforma dessa interlocução com o público brasileiro. A presença de Chimamanda no evento reforça seu compromisso com temas urgentes do nosso tempo, sempre mediados pela força da palavra.

Lançado simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, A Contagem dos Sonhos já está em pré-venda nas principais livrarias brasileiras e promete ser um dos grandes acontecimentos literários de 2025.