Viajar pelo mundo é o principal sonho de mulheres brasileiras, mostra pesquisa do Think Olga

O levantamento ouviu 1.080 mulheres de todo o país entre janeiro e fevereiro deste ano. As entrevistadas foram divididas em três grupos: de 18 a 29 anos, de 30 a 49 e as 50+. Conhecer o mundo liderou as respostas em todas as faixas etárias e classes sociais. Questionadas sobre seus sonhos, 67% das jovens citaram viajar, mesma resposta de 59% dos grupos de 30-49 anos e 50+.

Enquanto entre as mais novas o desejo de estabilidade financeira aparece em segundo lugar — com 60% das respostas —, garantir saúde física e bem-estar mental é a segunda prioridade das mulheres 50+. “As diferentes fases da vida e mudanças nas prioridades impactam quase todos os sonhos. A exceção é o desejo de viajar pelo mundo”, aponta o estudo.

Outra mudança geracional é a queda do sonho de ser mãe e ter uma família: 36% das mulheres de 50+ e 34% das com 30-49 desejavam isso quando eram pequenas, mas só 25% tinham esse anseio na infância entre as que hoje têm entre 18 e 29 anos. Considerando todas as faixas etárias, uma a cada cinco mulheres (19%) disse já ter abandonado um sonho por falta de apoio da família.