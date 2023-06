Star+ divulga foto de Bruna Marquezine e Sergio Malheiros nos bastidores de ‘Amor da Minha Vida’

O Star+ divulgou nesta terça-feira, 6, mais informações sobre Amor da Minha Vida, estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros. A nova série nacional de comédia romântica tem previsão de estreia em 2024 e conta a história de Bia e Victor, melhores amigos e grandes confidentes um do outro. Enquanto ele vive um relacionamento antigo que caiu no tédio, ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos, sem nunca acreditar no amor.

Gravada no Rio de Janeiro e em Brasília, a produção é realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company. Amor da Minha Vida é dirigida por René Sampaio, Tatiana Fragoso e Matheus Souza, que também atua como roteirista junto a Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri.

O roteirista e cineasta Marcos Bernstein assina a supervisão final dos textos. Além de protagonizar a série, Bruna Marquezine é produtora associada e também participa das reuniões criativas com os roteiristas.

Também estão no elenco Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abraão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins; além das participações de Fernanda Paes Leme e João Guilherme.