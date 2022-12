Annie Ernaux homenageia Camus ao receber o Nobel de literatura

AFP - A escritora francesa Annie Ernaux aproveitou a recepção de seu Prêmio Nobel de Literatura em Estocolmo no sábado, 10, para homenagear o gigante literário de seu país, Albert Camus, que recebeu o mesmo prêmio há 65 anos.

Em seu discurso de agradecimento durante o grande banquete comemorativo dos laureados, a escritora de 82 anos expressou “sua gratidão” por aparecer na lista de premiados junto com o autor de O Estrangeiro e A peste, que levou o Nobel em 1957.

“Encontrar-me aqui, 65 anos depois, deixa-me com um profundo sentimento de admiração e gratidão”, disse Ernaux aos 2.000 convidados reunidos para o banquete na capital sueca.

“Encanto com o mistério que representa um caminho de vida e uma busca incerta e solitária da escrita. Gratidão por ter permitido que eu me juntasse a Camus e a esses escritores falecidos ou contemporâneos que admiro”, disse.

A escritora Annie Ernaux discursa no jantar de premiação do Prêmio Nobel de literatura, em Estocolmo, na Suécia Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

Depois de quinze franceses agraciados o prêmio, Ernaux é a primeira mulher de seu país a colocar seu nome na lista de vencedores.

A autora também saudou “aqueles que não estão aqui, aqueles homens e mulheres que por vezes encontraram nos meus livros razões para viver e lutar, para se sentirem mais orgulhosos”.

“Ao recompensar o meu trabalho, vocês me obrigam a ser ainda mais exigente na busca de uma realidade e de uma verdade que possa ser compartilhada”, disse ela, com voz emocionada.

Junto com os demais ganhadores do Prêmio Nobel (com exceção do Prêmio da Paz, concedido na Noruega), a escritora recebeu seu prêmio das mãos do Rei da Suécia, em Estocolmo.