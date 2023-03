Milton Nascimento canta ‘Maria Maria’ com Coldplay em último show da banda no Rio

Em seu último show da turnê atual no Brasil, a banda Coldplay convidou ao palco o cantor Milton Nascimento nesta terça-feira, 28. Os artistas emocionaram o público ao som da música “Maria Maria”. Na estrutura montada no Estádio Nilton Santos, no Rio, o grupo também chamou novamente Seu Jorge, os irmãos Zeca, Tom e Moreno Veloso e o musicista Hamilton de Holanda.

A participação de Bituca levou os fãs ao delírio e muitos compartilharam nas redes a empolgação com a apresentação.

Simplesmente Milton Nascimento e Seu Jorge cantando Maria Maria no show do Coldplay! Icônico! Inesquecível! Emocionante! pic.twitter.com/AZTxOtuaDN — Andressa (@ViagensAndressa) March 29, 2023

Alguns fãs inclusive elogiaram a valorização da banda aos artistas brasileiros durante seus shows pelo País. “Obrigada Coldplay”, disse um dos internautas.

Chris Martin anunciando Milton Nascimento no último show do Coldplay no RJ. Virou modinha ridicularizar a banda, mas além de todos serem F0DAS e só terem música memorável, ainda fazem questão de valorizar os artistas brasileiros quando vêm aqui. pic.twitter.com/ELQlZF8MSR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2023

O final com Chris Martins reverenciando Milton Nascimento! É incrível! Obrigado Coldplay!#ColdplayRio pic.twitter.com/hnGVFbvSxB — Fernando Machado (@fernandoluiiz) March 29, 2023

Em turnê pelo Brasil desde 10 de março, a banda realizou 11 shows no País nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba e convidou também a cantora Sandy que deixou os fãs nostálgicos com o clássico “Turu turu”, sucesso na época de sua dupla com Junior.

Continua após a publicidade

Moreno, Tom e Zeca Veloso, filhos de Caetano Veloso, já haviam subido ao palco para cantar Todo Homem, música gravada entre o pai e os filhos no sábado, 25. Ao final da música, Zeca e Chris Martin cantaram os versos em português. Assim como Seu Jorge também já havia feito presença em outros shows do grupo neste mês de março.

No Instagram, a banda se despediu do Brasil em foto com Seu Jorge. “Obrigada pelas incríveis últimas semanas no Brasil”, disseram. Ainda não há previsão de retorno do grupo para novos shows no Brasil.