5 exposições novas para ver em São Paulo

A cidade de São Paulo é sempre repleta de atrações culturais para toda a família, basta dar uma procurada que tem opção para todo gosto. Neste fim de semana, por exemplo, são várias as exposições que serão abertas, como as obras de Calder, no MAC-USP, ou a reabertura do Museu Afro, que passou por reforça e está de volta com homenagem a Emanoel Araujo, que morreu em 7 de setembro passado.

Por isso mesmo, selecionamos oito dessas exposições como sugestão para divertir e aliviar a tensão dos últimos dias. Confira a seguir.

MUSEU AFRO BRASIL

Fechado por breve período para reforma, o Museu Afro Brasil reabriu no sábado, 5, com inauguração da mostra Tributo a Emanoel Araujo. A homenagem do curador e museólogo, que morreu em 7 de setembro passado, contará com obras do artista plástico - 1 escultura e 4 relevos -,um retrato feito pelo fotógrafo Fernando Azevedo e frases sobre sua vida, obra e trabalho. Será exibido ainda o documentário Emanoel... São Tantos, com direção de Pedro Paulo Mendes.

Emanoel Araujo é homenageado pelo Museu Afro Brasil Foto: Denise Andrade/ Estadão





Tributo a Emanoel Araujo

Museu Afro Brasil. Parque do Ibirapuera, Portão 10/ Estacionamento pelo Portão 3

De 5 de novembro a 30 de dezembro, das 10h às 17h (permanência até as 18h).

Ingressos: R$ 15 / Entrada gratuita às quartas-feiras.

IMS-SP

Xingu: Contatos é o nome da exposição que está no IMS-SP, e conta com 200 itens, entre filmes e obras de artistas indígenas produzidos especialmente para o evento. A mostra contemporânea faz um retrato sobre a história do Xingu, primeiro grande território indígena demarcado no Brasil, em 1961, e a luta dos povos originários. Entre as obras expostas, trabalho inédito do artista Denilson Baniwa, fotografias produzidas pelos comunicadores indígenas da Rede Xingu +, e um mural, com grafismos alto-xinguanos, criado pelo artista Wally Amaru.





Imagem integra a mostra Xingu: contatos, no IMS paulista

Xingu: Contatos

IMS Paulista. Avenida Paulista, 2,424, tel. 2842-9120.

Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h.

Entrada gratuita. Até 9 de abril de 2023

MAC USP

Instalada na Clareira MAC USP, a exposição Calder: Diálogos tem como destaque a obra Viúva Negra (c. 1948), do escultor Alexander Calder (1898-1976, cedida ao Museu em comodato pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), e que tem 3,5 metros de altura e 2 metros de comprimento. Durante o período da mostra haverá a exibição do filme The view from the widow, produzido em 2020 por Carlos Issa, Marcius Galan e Newton Leitão.

Calder: Diálogos

MAC USP. Avenida Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera. Tel. 2648-0254

Terça a domingo das 10 às 21 horas. Entrada gratuita. Até 5/2/2023.

CCSP

A 32ª edição do Programa de Exposições CCSP, aberta no sábado, 5, dá destaque a artistas emergentes, abrindo espaço para que apresentem seus trabalhos. Entre os nomes convidados, Camila Soato, Imundas e abençoadas; Lia Mae D Castro, Seus filhos também praticam; Juliana de Oliveira, Dialética - Corpo, história e som; Marcelino de Melo Gadi (Nenê), Quebradinha: Escrevendo o hoje para que o amanhã não fique sem ontem; Marjô Mizumoto, Enquanto eles dormem; Mulambö, O penhor dessa igualdade; Natali Mamani, Kuntur Maman; Rogério Vieira, Somos todos alvos aqui; Rose Afefé, paredememória; Xadalu Tupã Jekupé, Tekoa Tenondé “Aldeia Futuro”. A convite da curadoria, o público verá trabalhos inéditos de Rosana Paulino, Biografia de uma obra, e Dora Longo Bahia, Minas.





32º Programa de Exposições

CCSP. Rua Vergueiro, 1.000, Piso Caio Graco .

Visitação de terça a domingo, das 10h às 20h

Entrada gratuita. Até 2/2/2023, Abertura em 5/11, às 15h

MIS-SP

Para celebrar o mês da Consciência Negra, o MIS e outros polos culturais paulistas - museus, estações do Metrô e da CPTM, CEUs e Fábricas de Cultura - abrigam a exposição Grandes Personalidades Negras. Mostra reúne trabalhos feitos por 81 artistas de periferia. Entre os retratados pelos artistas, nomes como Adelina, a charuteira, Antonieta Barros, Conceição Evaristo, Elza Soares, Emanoel Araujo, Enedina Alves Marques, José do Patrocínio, entre outros.





Elza Soares, grafitada por Negrito, está na mostra Grandes Personalidades Negras, do MIS





Grandes Personalidades Negras

MIS. Av. Europa, 158, Jardim Europa.

Visitação de terça a sexta, das 11h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Entrada gratuita. Abertura: 5/11, às 11h.