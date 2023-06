Bolha do NFT estourou ou seu potencial sobrevive? Exposição em SP testa formato após euforia

São Paulo será sede da NFT. Brasil, a primeira grande exposição internacional do gênero realizada na cidade, neste fim de semana, de 3 e 4 de junho. O objetivo da mostra, que ainda terá palestras com temas relacionados ao conteúdo Web3, é divulgar e impulsionar a arte digital no Brasil. Bob Burnquist é um dos organizadores do evento.

A mostra terá 500 obras digitais criadas por 150 artistas que serão expostas em telas dentro da Bienal de São Paulo. Entretanto, considerando a parte comercial, será que ela ocorre em um momento propício para a criptoarte?

Os NFTs são tokens não fungíveis, ou investimentos digitais. Quem adquire um token compra um bem em um ambiente digital. O comprador recebe esse token, ou certificado digital, que é armazenado por meio da tecnologia blockchain.

A arte digital Yubé Nawa ainbu. Obra de Rita Huni Kuin Foto: Rita Huni Kuin

No caso de uma obra de arte digital, ou criptoarte, a pessoa pode adquirir pinturas, fotografias, vídeos, músicas, entre outras manifestações artísticas, que terão um código único que garante seu aspecto autêntico e exclusivo. Importante: o comprador não terá a posse física da obra, ou do direito dela, apenas o certificado – assim como não verá nenhuma obra física na NFT. Brasil, apenas representações delas em telas.

Esse tipo de transação digital teve seu melhor momento no ano de 2021. Reportagem recente do jornal espanhol El País mostrou que, naquele ano, as vendas de NFTs relacionados à arte no mundo atingiram o pico de US$ 2,9 bilhões. Na época, o primeiro tuíte do cofundador do Twitter, Jack Dorsey, foi negociado por US$ 2,9 milhões.

No ano seguinte, elas caíram para US$ 1,5 bilhão, de acordo com um relatório da Art Basel e UBS Global Art Market. Especialistas ouvidos pelo El País falam em ‘bolha’, com avaliações exageradas para as obras negociadas.

Entre outros fatores apontados pelos especialistas como possível causa para o esfriamento desse tipo de negociação digital está a dificuldade da revenda desses tokens, com valores que despencam diante da falta de compradores. Isso fez com que alguns artistas, já adaptados à arte digital, voltassem a produzir peças físicas.

A queda no valor da criptomoeda em todo o mundo contribuiu ainda mais para a queda do interesse. O Ethereum, moeda digital com a qual a maioria dessas obras são pagas, caiu 70% em relação ao dólar em 2022, o que reduziu automaticamente o valor das imagens.

Para Marco Affonseca, organizador da NFT. Brasil, a exposição tem como objetivo explicar e fazer com que o público adquira vivência com a arte digital. Ou seja, além da questão artística e comercial, seria o caráter educacional ao evento. “Nosso olhar é para a tecnologia blockchain. Ela é eficiente para autenticar, validar e armazenar dados”, diz.

Para os artistas, Affonseca diz que o uso da tecnologia dá a possibilidade de eles receberem uma porcentagem cada vez que aquela arte for negociada ou revendida no ambiente digital. Uma facilidade e uma possibilidade maior de ganho, mesmo com o mercado digital mais tímido.

Affonseca não sabe precisar o quanto a NFT.Brasil pode movimentar nessa primeira edição. A custódia das artes que estarão expostas é dos artistas que as comercializam em uma plataforma de venda que não é da organização da mostra.

Arte indígena e digital estará na exposição

A artista indígena Rita Huni Kuin é uma das participantes da NFT. Brasil. Nascida na Aldeia Chico Curumim, Terra Indígena Kaxinawá do Rio Jordão, no Acre, Rita diz ao Estadão que tem como grande inspiração a natureza e as ervas medicinais. A floresta, segunda ela, é sua grande professora.

Rita é uma das fundadoras do Grupo Kayatibu, que desde 2014, mesmo estando em uma das regiões mais isoladas do Acre, se conecta com o mundo pelo meio digital.

A artista indígena Rita Huni Kuin Foto: Andréa Flores

“Trazer a nossa arte indígena para o digital facilita o acesso de todos aos povos originários do Brasil. Essa tecnologia, garante ‘selo’ digital das nossas obras, aumentando a nossa visibilidade e os nossos ganhos monetários”, diz ela.

Para Ruy Fortini, que lançou o projeto Indigena.Art recentemente, em março de 2023, auxiliar o povo indígena na articulação com as novas tecnologias é algo que pode ajudar na sua integração com os novos diálogos com a sociedade, que se tornam possíveis por meio de recursos como NFTs.

Ele enxerga o mercado digital no Brasil muito além da ‘bolha’ apontada pelos analistas e cita ainda outro benefício da arte digital.

“Artistas e colecionadores estão ficando alarmados com a pegada ecológica da arte criptográfica. Os mercados de NFTs no Brasil estão escolhendo uma maneira ecológica de atrair mais artistas para sua plataforma, o que os ajudará a impulsionar seu crescimento”, diz.