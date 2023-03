Adriel Visoto vira a solidão do avesso em ‘Estranho Comum’

Um sujeito está debruçado na fachada do edifício Louvre, prédio icônico do centro de São Paulo, vizinho de frente da Galeria Metrópole, na Avenida São Luís. Em dado momento, este mesmo homem usa uma espreguiçadeira do condomínio, parece querer meditar. Ele transita pelo lugar em outros quadros, quase como a continuação de uma mesma narrativa. São três telas em conjunto, sendo que na última o personagem está prestes a sumir quando vê uma porta entreaberta. Fim da história.

Essa sensação de contemplar a vida alheia é parte da vida metropolitana. Esse olhar indiscreto permeia o imaginário de Adriel Visoto, 35, que abriu no último mês a mostra Estranho Comum, com pinturas de pequenas dimensões que apresentam ao espectador um retrato da solidão na vida urbana. “Nesses trabalhos, penso muito em solitude, acho que é uma sensação de conforto estar sozinho. Quando retrato o cenário urbano, ruidoso, social, repleto de afobação, existe um contraponto: a solidão dos espaços internos, do lar, que entra como uma possibilidade de silêncio nessa paisagem caótica”, conta ao Estadão, o artista que cria uma atmosfera na fronteira entre o público e o privado.

Adriel Visoto (23).jpg 06/03/2023 - EXCLUSIVO DIRETO DA FONTE - Abertura da Exposição Estranho Comum, do artista Adriel Visoto, na Verve Galeria Fotos: Silvana Garzaro/ESTADÃO Foto: ESTADAO / undefined

As pinturas de Adriel são uma provocação para o olhar. De longe, ou vistas por uma tela de computador, parecem fotografias, imagens que poderiam ser encontradas em um feed de rede social. Mas este é, sobretudo, um trabalho para ver presencialmente, ou ao menos em uma reprodução em alta resolução, pois os traços de suas paisagens contém movimento, demarcando nuances de formas e personagens.

“Quanto mais você se aproxima, mais a pintura se revela, então se começa a ver essas veladuras, as pinceladas. Ultimamente tenho deixado camadas nos trabalhos, desde o linho cru até as composições.”. Para o curador Ivo Mesquita, essa técnica dá a sensação de que a pintura fica rarefeita, escreve no texto de abertura.

Mineiro de Brazópolis, cidadezinha com pouco mais de dez mil habitantes, Adriel Visoto sempre soube que seria artista visual. Trabalhou com algumas outras linguagens antes de se dedicar à pintura, como a fotografia, tão presente em seu trabalho, e o desenho, parte do currículo da graduação em artes plásticas na Escola Guignard, da UEMG.

As pinturas estão no limiar entre público e privado, com a paisagem urbana se misturando com o interior

Continua após a publicidade

Nos últimos anos, suas obras têm viajado por diversos países para participar de mostras coletivas e individuais, como a do Mamma Projects, que em 2022 levou seu trabalho a Nova York. Na ocasião, suas pinturas mostraram cenas de filmes rodados na cidade, como Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese. Ao retratar clássicos do cinema, no entanto, as tintas que Adriel aplica em seu trabalho esmaecem o brilho das telonas e faz com que suas figuras ganhem um ar anônimo.

Essa característica é realçada pelo apreço de Adriel pelo crepúsculo, fenômeno entre noite e dia que, nas palavras do escritor Charles Baudelaire, mostra “Clarões róseos que se arrastam ainda no horizonte, como a agonia do dia sob a opressão vitoriosa da sua noite”, escreve o francês em seu Spleen de Paris. “Gosto dessas imagens do lusco-fusco, do amanhecer, entardecer, enfim, tem uma relação com o cinema”, pondera.

Pintura que integra a exposição 'Estranho Comum', ambientada no edifício Louvre Foto: Adriel Visoto

À primeira vista, é inegável que se faça comparação com personagens e cenas do norte-americano Edward Hopper (1882-1964), ou mesmo do superstar David Hockney. “Entretanto, vão além das referências deste repertório figurativo, urbano, queer, e remetem à uma tradição secular da pintura com origem na Idade Média: as elaboradas imagens em miniaturas nos livros iluminados, que não tratavam apenas das vidas dos santos e olhavam também para a vida real.”, ressalta o curador. Com 14 peças na exposição, as cenas de Adriel mostram flagrantes da vida de um mesmo personagem (ele). O próprio Louvre é um cenário no imaginário do artista, na pintura da sacada, é possível identificar a porosidade das pedrinhas que calçam o chão; o relevo das pastilhas do azulejo, o brilho da platina que encera os tubos de metal. Os detalhes se mostram numa dimensão diminuta que, de longe, se transforma em cenas turvas, como fotografias antigas. São dois planos em um só trabalho, que depende da perspectiva – alcançada a partir de uma paleta com cores restritas. “As telas, têm imagens vazias, naturezas mortas, faço um uso da pintura com materiais tradicionais, é um óleo sobre uma tela feita de linho”, ressalta o artista.

Mesmo inspirado em fotos digitais, o pintor mostra que a obra de arte, diferente do retrato rápido, deve sobreviver à brevidade do tempo. Como pode-se ver logo no início da mostra, com a pintura Fast Food. Nessa atmosfera, ao seguir os caminhos da monocromia, inspirado nas luzes artificiais do cinema e em filtros de redes sociais, o artista mostra que a pintura parte de um processo minucioso que demanda tempo, um contraponto ao cenário que retrata. E conclui: “Nas redes sociais, a imagem é muito descartável, você posta a foto em um dia e tem 500 likes, no outro, ela é esquecida. A pintura vai na contramão disso.”.