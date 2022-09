Ai Weiwei tem medo de perder a liberdade ao voltar para a China

O artista contemporâneo e ativista chinês Ai Weiwei afirmou, em Segóvia, na Espanha, que tem “medo” de regressar à China e perder a sua liberdade. “Nunca fui feliz, enquanto estive detido em uma cela secreta - nenhum ser humano pode. Não fosse isso, não hesitaria em voltar à China”, frisou.

Em uma conversa por videoconferência com Anne McElvoy, editora executiva da The Economist, ele esclareceu que é um “cidadão chinês”, “e tenho todo o direito de voltar, minha mãe é bem velha, mas me pergunto se realmente tenho medo de voltar e perder minha liberdade”, depois de ficar preso em 2011 por 81 dias.

O artista chinês Ai Weiwei em foto tirada em 15 de março de 2022 em Viena, na Áustria. Reuters.

As perguntas se basearam principalmente em seu livro de memórias intitulado ‘11.000 anos de alegrias e tristezas’.

Ai Weiwei confessou que quer voltar porque sua mãe está muito velha e doente. “Voltar a Hong Kong é tentar a sorte depois da rebelião dos jovens, que fizeram todos os esforços para impedir que os comunistas controlassem suas vidas e seus direitos mais básicos, mas devemos ter muito claro que os autoritários nunca vão desistir”, disse ele.

Ele investigou a corrupção governamental e o acobertamento na China, referiu-se à Alemanha, país em que viveu depois de deixar os Estados Unidos, e sustentou que, “nas sociedades ocidentais com liberdade de expressão, há áreas sobre as quais não se pode falar, questões impopulares, mesmo que sejam trazidas à tona, é impossível levantá-las, não apenas em conversas privadas, mas nas universidades ou na mídia”.

Filho do poeta Ai Qing, denunciado durante o Movimento Antidireitista, em 1958, embora tenha participado dos primórdios do comunismo com líderes como Mao, Ai Weiwei defendeu que “os seres humanos devem ter a possibilidade de questionar uma série de valores que consideram inquebráveis, para serem mentalmente saudáveis. É preciso ouvir todas as vozes, só assim podemos nos identificar - não querer ouvir os argumentos dos outros me lembra muito a cultura predominante na China”.

Na opinião do ativista, que também se tem dedicado ao cinema e à música, “o governo chinês pensa que é a elite em termos ideológicos e o que dizem é inquestionável e todos têm a atitude de que ou cumprem ou destroem , porque você não conseguirá um emprego e não será considerado um bom cidadão, mas questionar a ordem estabelecida é uma natural característica humana”.

Morando atualmente em Cambridge (Reino Unido), onde estuda seu filho e onde também cultiva sua horta, Weiwei falou em defesa dos refugiados que chegam ao Ocidente que, na sua opinião, “são quase percebidos como um problema: isso acontece em todo o lado, onde quer que haja seres humanos, sempre há a possibilidade de limitar e abusar dessas pessoas e de sua liberdade de expressão. Temos que lutar contra aqueles que restringem esse direito”.

Ao retornar a Pequim em 1976, após o exílio de toda a família, ele começou a se popularizar escrevendo para “mudar as condições políticas, o que me permitiu influenciar as gerações mais jovens - para os mais velhos não há esperança -, mas eles me colocaram em um buraco profundo e completamente esquecido porque me consideravam uma pessoa perigosa e eles (o regime) não podiam permitir que sua imagem de revolução fosse danificada”.

Para Weiwei, “exigir justiça social é um objetivo de vida, pode-se perdê-la, ser preso, mas nenhum preço é alto demais para uma vida individual”. Da sua experiência de detenção sem acusações oficiais, recordou “uma prisão que foi como um sequestro, seguida de confinamento em cinco metros quadrados, um período escuro com dois soldados a 80 centímetros de mim, apontando-me as armas”.