Art Battle: batalha de artes plásticas em tempo real viraliza e acumula público e cifras em SP

Um campeonato de arte em tempo real coloca artistas para disputar com pincel na mão, o público para fazer as vezes de torcedores e juízes, e tem como resultado quadros que, mesmo com produção relâmpago, chegam a ser vendidos logo depois por até R$ 9,7 mil.

Se você estiver passando pela rua Aspicuelta, em São Paulo, pode dar a sorte de descobrir um evento de batalha artística que é, intencionalmente, “secreto e escondido”. Eles acontecem há dez anos, mas estão com público turbinado com a ajuda de vídeos no TikTok que viralizam com cenas das disputas.

Trata-se do Art Battle, um evento bimestral que reúne 16 artistas que precisam pintar em apenas 20 minutos um quadro enquanto o público do local assiste, em tempo real, todo seu processo criativo. Esses competidores são divididos em dois rounds, com cronômetro em um telão e os dois melhores de cada rodada disputam a batalha final, que definirá o campeão da noite.

Primeiro round da última edição do Art Battle, no Pátio Layback, em São Paulo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Os vencedores de cada round são escolhidos pelo voto do público, que seleciona seu quadro preferido da rodada, assim como o grande finalista também é definido pelas pessoas presentes no evento. O vencedor da noite recebe um troféu, R$500, e R$1000 em materiais.

Para além do fervor e agitação que é exalado pelos artistas e torcida daqueles que assistem as pinceladas tomarem forma, o clima de competição segue na sala de leilão. Isso mesmo, um leilão silencioso acontece no final de cada batalha. Através de um tablet é possível dar um lance e concorrer a chance de levar para casa aquela arte que você viu ganhar forma - e onde as produções chegam a valer quase R$ 10 mil.

Público fazendo seu lance no leilão das pinturas da última edição do Art Battle Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Mesmo com a proposta “secreta”, a competião recebe mais de 400 pessoas por evento, a competição já teve 73 edições em São Paulo e começou há anos atrás, nos Estados Unidos e Canadá.

Conheça o Art Battle

O publicitário Ramon Sabbatine foi quem trouxe o evento para o Brasil. Ele conheceu esse formato de disputa no Canadá, em 2009. “Em alguns projetos na área de publicidade eu precisava de artistas e era muito difícil de encontrar, a forma de contato com cada um era diferente. Enxerguei esse evento como uma porta de entrada para captação desses talentos”, explica ele.

Então, em 2013, Ramon passou pelo processo de licenciamento e, no ano seguinte, pôde trazer o evento para a América Latina. Apesar de já ter realizado a competição na Argentina, o foco de expansão sempre foi o Brasil.

A ideia deu certo e hoje sua equipe já possui um portfólio de mais de 400 artistas que, por intermédio do evento, conseguem oportunidades de trabalhos corporativos e desenvolvem artes para grandes marcas. Algumas batalhas já passaram pelo Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas foi em São Paulo que se consolidou.

O Art Battle acontece a cada dois meses e recebe 16 competidores Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O publicitário comenta que sua empresa se sustenta majoritariamente pelos projetos corporativos e que a batalha de competição artística acontece com a ajuda de patrocinadores e através da venda de ingressos, que começam no valor de R$60 e tendem a esgotar em poucos dias.

“É intencional a sensação de que é um ‘rolê escondido’. Fazemos divulgação nas nossas redes sociais, mas tudo foi crescendo organicamente, nesse boca a boca, como se fosse uma tribo. A ideia é que quem conheça sinta como se tivesse feito a descoberta de uma experiência e recomenda para um amigo. Assim que fomos crescendo”, afirma Ramon.

Curadoria

A seleção dos artistas que disputarão os rounds fica por conta de Leiah Kimura. A artista participou da segunda edição das batalhas como competidora e, a partir de 2017, se tornou a curadora do Art Battle.

Ela explica que alguns artistas chegam por indicação, mas também é possível se inscrever no formulário presente nas redes sociais do evento. Ela acompanha os trabalhos desses artistas majoritariamente pela internet.

“Por evento, eu coloco os quatro artistas novos. A gente não coloca um line-up inteiro de artistas novos, porque, conforme o artista vai participando, ele vai melhorando e vai se sentindo mais seguro. Eles treinam e, ao participar dos eventos, vão passando por um processo de construção”, comenta.

As únicas regras são que o competidor não pode trazer colagens e nem fazer quadros com conotação política. “As obras que saem daqui são completamente diferentes das feitas no atelier. Aqui saem pinturas muito mais expressionistas. O legal para o artista é que ele sai da zona de conforto e precisa repensar todo seu processo, muitos mudaram sua forma de pintar por conta do Art Battle”, diz a curadora.

O Art Battle recebe em média um público de 400 pessoas por edição Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Leiah acrescenta que, para além da interação com o público e desconstrução do artista, o evento proporciona um espaço de networking e união entre os artistas.

“Quando estudamos artes, só vemos o caminho de lecionar. Aqui, damos o espaço para que esses nomes vivam do que gostam. Tem artistas que fecham encomendas depois daqui, trabalham com marcas. Mostramos que há caminhos para viver da arte e unimos essa galera, porque unidos chegamos mais longe”, reitera.

Produção e exposição em tempo real

“O segredo é o formato disruptivo. As pessoas estavam acostumadas a consumir arte em uma galeria e é menos democrático. Mas, é justamente essa interação com o público desde o processo de criação que trás o interesse. Quem disse que é um curador que precisa ditar o que é bom ou não? O público se conecta com uma pintura e toda sua história e é ele quem define tudo”, comenta Ramon.

De fato, na última edição, que aconteceu na sexta-feira, 25, no Layback Park, foi possível presenciar não só as pinturas serem criadas, como o frissom de assistir e torcer pelo seu pintor favorito tal qual uma competição esportiva.

Quadro de Leonardo Conceição, vencedor da 73ª edição do Art Battle Foto: Jefferson Placido

Leonardo Conceição foi o vencedor da 73ª edição e ele compara a preparação para o evento como uma corrida de 100 metros, com treinos constantes para conseguir a tão temida velocidade na pintura. Essa não foi sua primeira vez no evento: ele também já venceu outras vezes, mas, segundo o pintor, assim que o cronômetro começa a rodar, “você acha que não vai dar conta”.

“Depois, a sensação é a de um mergulho na concentração, como se estivesse imerso em um lugar onde o tempo corre devagar e cada ação é bem definida. Não ouço as pessoas, não sinto a pressão, tudo o que eu tenho é a tela conversando comigo. Tanto que depois de terminar, me vem uma sensação de cansaço, sede e de percepção das pessoas à minha volta. Eu amo isso”, comenta.