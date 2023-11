Artista cria obras de artes usando roupas penduradas em varal; veja imagens

Você já imaginou ver uma obra de arte feita de roupas penduradas em um varal? É isso que a artista visual Helga Stentzel faz, organizando os itens para se transformarem em figuras semelhantes a animais.

Helga Stentzel: Artista cria artes usando roupas penduradas em varal. Foto: Reprodução/Instagram/@helga.stentzel

Depois de montar as peças em um cenário escolhido por ela, Helga fotografa a arte e compartilha com seus quase 350 mil seguidores no Instagram. Em seu site, ela também disponibiliza os retratos para compra.

A artista nasceu na Sibéria, atualmente mora em Londres, no Reino Unido, e trabalha com fotografia, ilustração, videografia, escultura e design de mural, conforme ela diz em seu perfil profissional.

As artes que usam roupas para formar animais fazem parte de uma série de obras chamada de “Animais do varal”. Em outro projeto, intitulado de “Rostos de lavanderia”, ela usa roupas, meias e acessórios pendurados para criar feições.

“Embora a natureza, por si só, tenha uma série de padrões e semelhanças lúdicas para explorar e desenvolver, em minha atividade, eu me concentro na justaposição do mundo natural com objetos feitos pelo homem, seja um suéter em uma linha de roupas que se parece com um cavalo ou uma fatia de pão que se assemelha à cabeça de um cachorro”, explicou Helga em uma entrevista ao jornal britânico The Times em 2022.