Artista de São Paulo recria a famosa vila do ‘Chaves’ em 3D e oferece passeio virtual; assista

Embora uma produção original mexicana, Chaves (1972-1979) se tornou um clássico da TV brasileira. A série estreou no País em 1984, no SBT, e atravessou gerações de fãs em 36 anos no ar, até o abrupto rompimento em agosto de 2020, entre a emissora de Silvio Santos e a Televisa, detentora dos direitos de Chaves e Chapolin.

Até hoje, os programas continuam fora de qualquer canal ou serviço de streaming no Brasil, deixando os eternos fãs das produções saudosos. Entre eles, Erick Rister, de 42 anos, morador de Carapicuíba, São Paulo.

O supervisor de uma empresa de pós-produção e efeitos visuais teve a ideia de recriar a famosa vila do Chaves usando a tecnologia 3D. Com o efeito da tridimensionalidade, Rister não deixou faltar nenhum detalhe nesta releitura. “É um trabalho autoral. Fiz por amor ao seriado, uma coisa de lembrança afetiva, sabe? Falei que ia fazer pelo prazer de estar fazendo mesmo”, contou.

Passeio pela vila do Chaves; assista ao vídeo!

Quando começou a trabalhar com 3D, Rister já tinha muita vontade de fazer um cenário que o remetesse a lembranças boas. “Cresci assistindo Chaves e era um seriado que fazia parte da minha realidade. Sou da periferia e aquilo era muito próximo do que a gente vivia na época, décadas de 1980 e 1990. Toda molecada da minha idade e até os mais velhos gostam e se identificam com aquilo”, conta.

“Eu nunca tinha visto nada feito com referência. Eu até fiz um trabalho da vila do Chaves há muitos, quando comecei com 3D, mas foi bem singelo. Dessa vez, quis recriar, fazer um passeio virtual e disponibilizar isso para o pessoal poder andar”, continua o artista.

Vista da vila do Chaves por outro ângulo. Neste, aparece o portão principal Foto: Instagram/@rister.erick

Repercussão

A ideia surgiu em outubro de 2022 e foi finalizada em março deste ano. O resultado, publicado nas redes sociais, recebeu muitos elogios.

“Como fui trabalhando a ideia fora do horário de expediente, acabei fazendo no meu tempo. A vila ainda não está cem por cento concluída, ainda tem as áreas internas das casas que tenho que terminar, mas não consigo ter prazo por conta do trabalho mesmo. Fui fazendo com calma para não cometer erros. Se eu tivesse feito de forma contínua, teria terminado em um mês e meio”, conta.

“Mas estou muito satisfeito com o resultado até agora e não sabia que ia ter esse retorno todo, eu não esperava tamanha repercussão. Recebo muitas mensagens de pessoas agradecendo por eu ter feito esse trabalho, causei nelas a mesma satisfação que eu tenho, de estar me vendo lá dentro da vila. É nostalgia muito forte. Não tem quem olhe e não tenha uma lembrança boa”, ressalta Rister.

Pensa que o artista está totalmente satisfeito? Ele confessa que não. “Acho que a gente sempre quer fazer mais. Fiquei retocando, retocando, mas fiquei satisfeito com o resultado, sim. Mexi várias vezes para tentar melhorar e melhorar, porque a gente tem aquele cuidado, carinho”, disse. “É um trabalho autoral. Fiz por amor ao seriado, sabe? Falei que ia fazer pelo prazer de estar fazendo mesmo”, emendou Rister.

Outro ângulo do segundo pátio que tem a famosa fonte Foto: Instagram/@rister.erick

Processo de criação

Baseado em fotos, vídeos e pelo próprio seriado - Erick Rister teve que assistir novamente e muitas vezes -, a obra foi “ganhando vida”.

“O processo começou da seguinte forma: comecei a fazer a modelagem baseado em imagens, fotos, assisti novamente e muitas vezes os episódios. É um seriado que teve muitas mudanças de cenários, de temporada para temporada. Então, uma das minhas maiores dificuldades era estabelecer qual (dos cenários) eu iria tomar como base. Então, peguei elementos que eu achava mais interessantes e me baseei naquilo”, contou.

Ele ressaltou que nunca teve a pretensão de fazer uma cópia fiel da vila e sim uma releitura de como ele achava que seria. “Então fui fazendo a modelagem e experimentando coisas. Depois da pesquisa, a modelagem foi ganhando forma. Então, basicamente, o projeto saiu assistindo ao seriado”, falou.

“Alguns elementos não são fáceis de serem encontrados, então, contei com a ajuda de alguns amigos que viram a primeira postagem que fiz nas redes sociais, como Fabiano, que faz maquetes e é bastante conhecido no ramo. Ele me mandou muitas informações, aí comecei a pegar esses elementos e trabalhar”, completou.

Projetos futuros

Erick Rister tem outros projetos em mente depois de finalizar a vila do Chaves, mas ele mantém segredo. A única dica que ele dá é que também vai mexer com a memória afetiva de muita gente.

“Quando comecei a fazer o trabalho do Chaves, eu tinha outro em mente, mas é surpresa. Não posso falar (risos). Tenho mais dois em mente, na verdade. Vou fazer com bastante cuidado e tranquilidade porque é autoral. Mas acho que vai ser muito legal. É uma coisa que fez parte da minha infância, um pouco mais crescido, mas que tem uma memória afetiva para mim gigantesca. Acho que a galera também vai gostar”, finalizou.