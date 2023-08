Artista reinventa países como guerreiros de mangá; Brasil se torna a ‘Soldado da Floresta’

Artista cria personagens no estilo mangá representando diferentes países em uma série intitulada Country Warriors, Guerreiros dos Países, em tradução livre. Até agora, ele transformou Itália, Equador, Nigéria, Alemanha, Malásia, Egito, Rússia, México, Espanha, Reino Unido, Japão, França, Estados Unidos, Brasil e muitos outros em guerreiros de mangá. Os seus desenhos podem ser conferidos pelo perfil @countrywarriors no Instagram.

Em cada criação, o artista elabora também características que encapsulam a identidade cultural e o espírito de cada país. Cada guerreiro é meticulosamente desenhado, com habilidades únicas e histórias de fundo.

A do Brasil, por exemplo, é chamada de “Soldado da Floresta”. Ela é uma jovem cheia de energia, sempre feliz e pronta para a festa. No verão, ela gosta de fazer caminhadas na floresta, pescar em grandes rios, e tem um esporte favorito que muitos poderiam adivinhar. Social e alegre, ela se esforça para se dar bem com todos, inclusive com os países mais frios, sempre mostrando a eles como aproveitar a vida.

“Mas não se deixe enganar pelo seu carisma e espírito festivo”, alerta o artista na legenda da postagem. Quando chega a hora de lutar, a Soldado da Floresta se torna uma guerreira destemida e perigosa. Seu estilo de luta é único, defendendo-se com uma lança e atacando com o escudo. E se você ouvir o som do seu apito, já é tarde demais”, diz.