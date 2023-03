Artistas indígenas ajudam skate a ganhar selo do correio dos EUA

AP - Anos atrás, o skate era considerado um hobby para rebeldes ou maconheiros nas ruas da cidade, pátios de escolas e becos. Esses dias já se foram.

O skate, que tem raízes nativas havaianas ligadas ao surfe, não está mais à margem. Tornou-se um esporte olímpico em 2020. Existem inúmeras competições de skate amadores e profissionais nos EUA. E, na sexta-feira, 24, o Serviço Postal dos EUA está emitindo selos que elogiam o esporte - e os grupos indígenas que o trouxeram para a cultura do skate.

Os quatro selos criados pelo Serviço Postal americano com imagens criadas por artistas indígenas Foto: USPS / AP

Di’Orr Greenwood, 27, uma artista nascida e criada na Nação Navajo, no Arizona, cujo trabalho é apresentado nos novos selos, diz que está muito longe de quando ela era criança e as pessoas sempre a expulsavam de certos lugares apenas por praticar.

“Agora é como ser aceito em escala global”, disse Greenwood. “Há tantos skatistas que conheço que estão extremamente orgulhosos disso.”

A agência postal está lançando os selos Art of the Skateboard em um parque de skate em Phoenix. Os selos apresentam artistas de skate de todo o país, incluindo Greenwood e Crystal Worl, que é Tlingit Athabascan. William James Taylor Jr., um artista da Virgínia, e Federico “MasPaz” Frum, um muralista nascido na Colômbia em Washington, DC, completam o quarteto de artistas em destaque.

Os selos ressaltam a prevalência do skate, especialmente no país indiano, onde a demanda por parques de skate está crescendo.

A artista Di'Orr Greenwood, nascida e criada na Nação Navajo, no Arizona, com um skate com imagem criada para os selos americanos Foto: Damian Dovarganes / AP

Os artistas veem o selo como uma pequena tela, uma peça de arte funcional que será vista nos Estados Unidos e além.

“Talvez eu receba pelo correio uma carta que alguém me enviou com meu selo”, disse Worl, 35, que mora em Juneau, Alasca. “Acho que vai ser realmente o momento de bater a emoção disso.”

Antonio Alcalá, diretor de arte da USPS, liderou a busca por artistas para pintar decks de skate para o projeto. Depois de definir o design final, cada artista recebeu um skate de Alcalá para trabalhar. Ele então fotografou os decks de skate e os incorporou em uma ilustração de um jovem segurando um skate para exibição. A pessoa é vista em cores suaves para chamar a atenção para o skate.

Alcalá usou as redes sociais para buscar artistas que, além de talentosos, conhecessem a cultura do skate. Worl já estava em seu radar porque seu irmão, Rico, desenhou o selo Raven Story em 2021, que homenageou uma figura central nas histórias indígenas ao longo da costa no noroeste do Pacífico.

Os irmãos Worl administram uma loja online chamada Trickster Company com moda, artigos para o lar e outras mercadorias com toques indígenas e modernos. Para seu deck de skate, Crystal Worl homenageou seu clã e seu amor pela água com um salmão Sockeye contra um fundo azul e índigo.

Imagem de um skate que traz ilustração especialmente feita para ilustrar os quatro selos lançados pelo Serviço Postal dos EUA Foto: Damian Dovarganes / AP

Ela teve o cuidado de escolher o que destacar. “Existem certos designs, padrões e histórias que pertencem a certos clãs e você tem que ter permissão, mesmo como indígena, para compartilhar certas histórias ou designs”, disse Worl.

As únicas vezes em que a cultura Navajo apareceu em selos foram com tapetes ou colares. Greenwood, que fez teste para a equipe olímpica feminina de skate dos Estados Unidos, soube imediatamente que queria incorporar sua herança de uma forma moderna. Seus acenos à cultura Navajo incluem uma incrustação de turquesa e uma representação de penas de águia, que são usadas para dar bênçãos.

“Nasci e cresci com minha bisavó, que olhava para um selo como uma criança olharia para um iPhone 13″, disse Greenwood. “Ela confiou todas as notícias importantes e todos os documentos importantes e tudo a um selo para enviar e confiar que chegaria lá.”

O skate se tornou um item básico entre vários indígenas. Um parque de skate abriu em agosto na reserva Hopi. Os skatistas da Reserva Indígena Fort Apache, no leste do Arizona, recentemente obtiveram financiamento para um da organização sem fins lucrativos do skatista profissional Tony Hawk, The Skatepark Project. Competições organizadas por jovens acontecem na Reserva Indígena de Pine Ridge, em Dakota do Sul.

Dustinn Craig, um cineasta Apache de White Mountain e skatista “lifer” no Arizona, fez documentários e curtas-metragens sobre o esporte. O diretor de 47 anos se lembra de como o skate era visto como idiota e anti-establishment quando ele era criança e escondia “um brinquedo de madeira inútil” em seu armário. Ao mesmo tempo, Craig credita a cultura do skate como “minha educação em artes e humanidades”.

Portanto, ele desconfia de um abraço do mainstream, bem como da natureza às vezes grudenta do mundo do skate de hoje.

“Para aqueles de nós, que estamos nisso há muito tempo, é um insulto, porque acho que grande parte da popularidade se deve à proliferação do acesso aos visuais da cultura jovem do skate por meio da internet e das mídias sociais”, disse Craig. “Então, sinto que realmente meio que banaliza e meio que rouba a autenticidade da cultura do skate mais antiga da juventude nativa na qual fui criado.”

Ele reconhece que pode parecer o “velho mal-humorado” para os skatistas indígenas mais jovens que estão abertos a colaborar com pessoas de fora.

Os quatro skates desenhados pelos artistas serão eventualmente transferidos para o Smithsonian National Postal Museum, disse Jonathan Castillo, porta-voz do USPS.

Os selos, que terão tiragem de 18 milhões, estarão disponíveis nas agências dos correios e no site do USPS a partir de sexta-feira, 24. Para os artistas, fazer parte de um projeto que parece de baixa tecnologia nesta era de mídia social é emocionante.

“É como se a coisa física fosse especial porque você sai do seu caminho para ir ao correio, comprar os selos e escrever alguma coisa”, disse Worl.